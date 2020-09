L'Agility ha de marxar de la Devesa abans d'acabar el mes i traslladar-se a Palau

Punt i final a la presència de l'Agility Club a l'interior del parc de la Devesa de Girona. L'Ajuntament ha informat a l'entitat que abans d'acabar aquest mes ha de deixar el solar on hi té diferents instal·lacions per fer cursets i ensenyar habilitats als gossos. Sense més demores. Només una possible pròrroga d'un màxim de deu dies si des del club manifesten que veuen massa just poder abandonar el recinte amb aquest marge. Però res més. Així ho ha confirmat a Diari de Girona el regidor d'Esports, Infància i Educació, Àdam Bertran. Les instal·lacions estan situades a davant de la piscina descoberta, on encara hi ha elements destinats a la formació i educació dels gossos.

El club i l'Ajuntament tenen emparaulada des de fa anys la cessió d'un terreny al polígon de Mas Xirgu que té 2.415 metres quadrats amb un conveni que s'ha d'acabar de polir per fer efectiu aquest trasllat.

Mentre s'arreglen els serrells, l'entitat podrà traslladar-se temporalment en una finca de Palau, entre els dos pavellons esportius. El conveni haurà d'incloure, per part de l'entitat, campanyes de sensibilització en matèria de cura, compromís i responsabilitat amb els animals de companyia.

L'entitat fa cursos d'educació als gossos, com ara d'obediència i de sociabilització de cadells i els ensenya a obtenir habilitats que, per exemple, els permet participar en campionats.

Un llarg procés

Ja l'any 2016 es va comunicar a l'Agility Club de Girona que haurien d'abandonar aquell mateix any el solar del parc de la Devesa, però l'actuació es va anar retardant per diferents motius fins, tot apunta, que en breu. L'entitat esportiva fa una vintena d'anys que està en aquest punt de la ciutat per mitjà d'un conveni de cessió d'ús del terreny que s'anava prorrogant si cap de les dues parts no deia el contrari.

Malgrat que des del consistori gironí s'ha informat diversos cops al club que havia de marxar de l'indret, fins ara no s'ha fet efectiu. Quan per primer cop es va decidir que el club esportiu hauria d'abandonar el parc de la Devesa, es va acabar aturant tot el procés perquè es va optar per, primer, trobar-los una ubicació i no deixar-los desemparats. Quan es va trobar el solar del carrer Can Pau Birol, al polígon de Mas Xirgu, es va arribar a parlar de trasllat «immiment». Però aquell compromís de rapidesa va quedar en no res.

El solar que quedarà lliure a la Devesa servirà per ampliar l'espai d'esbarjo tancat per poder deixar els gossos lliures i que molts usuaris de la zona han reclamat des de fa temps en considerar insuficient l'actual.

Amb la marxa de l'Agility Club, en aquests darrers anys hauran desaparegut de l'interior del parc instal·lacions com el club de tir, ara situat a Domeny o el camp de futbol Fèlix Farró.