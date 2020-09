Multes simbòliques als cotxes que s'aparquin en passos de vianants i voreres a Girona

L'Ajuntament de Girona ha començat a repartir multes simbòliques aquest dimecres a tots els cotxes que estiguin mal aparcats a sobre la vorera o en els passos de vianants. Es tracta de la campanya 'Cotxe, aquí no aparquis' i durant dues setmanes els agents de la Policia Municipal de Girona repartiran aquestes multes simbòliques als infractors.

En cas de ser una sanció real, els conductors haurien de pagar 300 euros per deixar el cotxe estacionat en un lloc on no està permès. L'objectiu de la campanya és conscienciar a la gent del problema que pot suposar per a algú amb mobilitat reduïda que hagi d'esquivar un cotxe enmig de la vorera o d'un pas de vianants. En els casos més greus, la multa serà real.

En la multa simbòlica, que té un format similar a una sanció, hi apareix la data, l'hora, la quantia de 300 euros i el fet denunciat. En ella es posa èmfasi que el cotxe mal aparcat limita el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, de la gent gran i de les famílies amb cotxets. D'aquesta manera, es destaca la importància de respectar els espais pels vianants per garantir així el desplaçament de la gent. D'altra banda, també es repartirà un triangle que s'assimila als adhesius que deixa la grua al lloc on ha retirat el cotxe.

Per fer més notòria la campanya, s'han col·locat 15 plafons publicitaris als punts on s'han detectat més vehicles aparcats sobre la vorera o en els passos de vianants, ja sigui per fer encàrrecs com comprar el pa i anar a la farmàcia, com per recollir els infants a l'escola. És el cas del carrer de la Creu, la plaça de Catalunya, la rambla de Xavier Cugat, la pujada de Palau i la plaça de Santa Susanna.