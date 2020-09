Organitzen una recollida solidària de pinso per als gats de carrer de Girona

L'Associació Gats de Girona ha organitzat per a aquest dissabte la primera recollida solidària de pinso per als gats de carrer de la ciutat. Els voluntaris, membres de diferents entitats animalistes de l'àrea urbana de Girona, estaran des de les deu del matí fins a les vuit del vespre davant del supermercat Mercadona dels cinemes Ocine. Des de l'associació s'explica que les persones interessades podran fer donatius a la parada que hi haurà instal·lada: «una llauneta, un sac de pinso, un donatiu... tota ajuda serà molt benvinguda», indiquen. Tot el que es reculli aquell dia anirà destinat als gats de carrer i es distribuirà entre les persones que tenen cura de les colònies.

La recollida d'aliments es fa amb la col·laboració de l'associació NOAA, AGA, el Cau de la Cendra, associació Girogats, protectora d'animals Cap i Cua, Gat & Gos Girona i Som Amics dels Animals.Cat.