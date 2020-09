Salt multa sis establiments per incomplir les restriccions per la Covid

L'Ajuntament de Salt ha sancionat sis establiments per no complir amb les noves restriccions imposades pel Govern català a la vila, juntament amb la ciutat de Girona, per fer front al coronavirus i aconseguir reduir els casos de contagi que s'havien disparat les darreres setmanes. La policia ha inspeccionat setanta locals durant aquesta setmana.

Entre les mesures, en l'àmbit de l'hostaleria i restauració s'ha eliminat el consum a la barra i sempre s'ha de realitzar a la taula. També hi ha limitat l'aforament tant a l'interior com a l'exterior en un 50% i l'horari de tancament d'aquests establiments és la una de la matinada com a màxim.

A més, l'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física de seguretat s'estableix en 1,5 metres i l'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.

Ja durant l'Estat d'Alarma, la policia va anar fent revisions perquè s'anessin complint tots els requisits d'obertura segons en quina fase s'estigués en aquell moment. Ja els primers dies es fa fer una campanya informativa extensa i posteriorment es van començar a imposar sancions «greus». En pocs dies es van multar i sancionar deu comerços per tenir obert tot i no complir cap de les excepcions. Les sancions eren considerades greus i van anar dels 600 als 30.000 euros.