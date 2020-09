Salt multa sis establiments per incomplir les restriccions per la Covid

L'Ajuntament de Salt ha sancionat sis establiments per no complir amb les noves restriccions imposades a la vila, juntament amb la ciutat de Girona, per fer front al coronavirus. La policia ha inspeccionat setanta locals durant aquesta setmana.

Entre les mesures, en l'àmbit de l'hostaleria i restauració s'ha eliminat el consum a la barra i sempre s'ha de realitzar a la taula. També hi ha limitat l'aforament tant a l'interior com a l'exterior en un 50% i l'horari de tancament d'aquests establiments és la una de la matinada com a màxim.

A més, l'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física de seguretat s'estableix en 1,5 metres i l'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.