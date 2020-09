Tres homes roben la recaptació d'una farmàcia després d'exhibir una navalla

Tres lladres van entrar aquest dilluns al vespre a una farmàcia de la zona sud del barri de Sant Narcís de Girona i es van endur gran part dels diners que hi havia a la caixa registradora. Els tres individus van actuar amb la cara tapada i van amenaçar les treballadores amb un ganivet.

L'assalt a l'establiment va tenir lloc quan faltaven uns minuts per a les nou de la nit i els tres individus van entrar cridant, mostrant el ganivet per intimidar els presents i exigint a les persones que hi havia treballant que els ensenyessin on hi havia la caixa amb els diners de tota la jornada. El comerç assaltat està situat a l'avinguda Sant Narcís i es diu Farmàcia Anna Fina Riera.

Els autors del robatori, tres homes joves, van agafar amb força pel braç una treballadora i van acabar arraconant les dependentes, amb amenaces, a un despatx. Un cop van accedir a la caixa enregistradora la van tirar per terra i es van endur tots els diners que van poder i també els que hi havia en un pot separat. En total, s'haurien endut uns 700 euros.

Un cop aconseguit el botí, van fugir. De moment, no hi ha hagut cap detenció i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets per intentar identificar els autors del robatori.

La farmàcia ja va patir un altre intent de robatori fa un any, tot i que, en aquella ocasió, el lladre, que va amenaçar un treballador amb un ganivet, va marxar sense aconseguir el seu objectiu.