La iniciativa «Aixequem Persianes» s'estén a setze barris de Girona

L'Ajuntament de Girona ha desplegat el programa d'ajuts Aixequem Persianes per 13 barris més de la ciutat en la convocatòria 2020. L'objectiu d'aquesta subvenció, que va néixer el 2013, és fomentar la implantació d'activitats econòmiques en els locals, carrers i barris més afectats per la situació econòmica. La convocatòria per presentar les sol·licituds ja està oberta i s'allargarà fins al 18 de novembre, incloent ara 16 barris de la ciutat.

Enguany, el consistori destinarà 30.000 euros a aquests ajuts. Fins ara, el programa s'aplicava als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla però enguany s'estén també a Campdorà, Carme, Eixample Sud, Font de la Pólvora, Gavarres, Hortes, La Creueta, Mas Xirgu, Pedreres, Pedret, Pont Major, Torre Gironella i Vila-roja. Aquestes zones s'han seleccionat a través d'uns criteris objectius, basats en informes tècnics municipals. Totes elles tenen unes característiques comunes com són una taxa d'atur més elevada que la mitjana municipal i un número molt alt de locals comercials buits.

"Les bases d'aquesta nova convocatòria es van començar a treballar abans de l'esclat de la pandèmia de la COVID-19 i, per tant, no incorporen els efectes de la crisi sanitària sobre el sector comercial. Tanmateix, s'està acabant d'elaborar una diagnosi de l'impacte de la pandèmia a la xarxa comercial de la ciutat, que estarà enllestida en les pròximes setmanes. A partir d'aquest estudi, es prendran mesures addicionals per zones i tipus de comerços", explica la tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

Una altra de les novetats dels nous ajuts Aixequem Persianes és que es realitzaran més convocatòries dins el mateix programa. A més, enguany la subvenció es duu a terme per règim de concurrència competitiva, quan abans era una concessió directa. Aquest canvi respon a la voluntat de buscar la igualtat i millorar la cohesió social i econòmica dels diferents territoris de la ciutat. A través de diferents criteris, es valorarà i puntuarà més alt els projectes que es basin en principis de l'economia social i solidària, aquells que estiguin promoguts per joves o majors de 45 anys, les iniciatives innovadores i singulars i els projectes que avalin una viabilitat tècnica i econòmica, entre d'altres.

L'ajut consisteix en subvencions econòmiques directes i també en forma d'orientació i assessorament tècnic de creació empresarial. Els ajuts econòmics seran a fons perdut per a l'establiment i l'inici de l'activitat amb un import màxim de 3.500 euros. La subvenció s'atorga a iniciatives que es vulguin establir en locals comercials d'aquests sectors de la ciutat, ja siguin projectes cooperativistes, empreses mercantils, associacions, fundacions i centres d'inserció laboral com empresaris, comerciants i autònoms. Els locals on s'implantin les noves activitats han de ser locals oberts al públic.

La convocatòria correspon a la setena edició del programa. Fins ara s'han atorgat 105.000 euros en forma d'ajuts econòmics a 38 iniciatives emprenedores. Cal destacar que el 2019 no es va dur a terme la convocatòria, ja que s'estava treballant en el procés de redacció i aprovació de les noves bases, la qual cosa va requerir un estudi previ de l'oferta comercial per determinar la situació dels locals comercials de Girona i incorporar a les noves bases criteris objectius destinats a l'ampliació territorial del programa.

La prova pilot es va iniciar el 2013 al barri de Sant Narcís, especialment afectat per les obres del TAV. Posteriorment, es va ampliar als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla i, des de llavors, i a través de les diferents convocatòries anuals que s'han anat publicant, els ajuts han tingut una positiva i constant demanda de sol·licituds però també fluctuant i amb alts i baixos. Alguns anys s'ha comptat amb moltes sol·licituds (2016) i altres amb demandes més baixes (2018). Aquest fet, ha estat determinat pels serveis tècnics municipals com un factor de causa-efecte relacionat directament amb els indicadors, també fluctuants, de l'emprenedoria en general tant en l'àmbit local com de Catalunya.