Operaris de l'empresa de manteniment dels plàtans de la Devesa de Girona estan podant les branques dels arbres del parc amb una grua de gran tamany. Es tracta d'una operació periòdica habitual que se sol fer quan comença la tardor i que sol coincidir amb els preparatius de l'arribada de les artraccions de les Fires de Sant Narcís. Aquest any, però, la pandèmia ha provocat que l'Ajuntament hagi decidit que no hi hagi atraccions.