El PSC troba una «frivolitat» i un «acudit» les multes simbòliques de Girona

El grup municipal del PSC de Girona lamenta que l'equip de govern «frivolitzi» amb les multes. El PSC considera que la ciutat de Girona pateix inseguretat greu a diferents barris de la ciutat i que, per tant, frivolitzar amb «multes simbòliques és un nou error que torna a prioritzar la propaganda en lloc de la gestió seriosa». «Les multes no són simbòliques», indica el regidor socialista Joan Antoni Balbín.

Balbín, exposa que el govern de Madrenas hauria pogut iniciar una campanya de prevenció per mitjà d'avisos seriosos a cotxes mal aparcats, però afegeix que no comparteix la idea de convertir les multes en simbòliques. A propòsit d'aquesta qüestió, adverteix que a molts barris es pateixen accions, que avui dia són «tolerades a causa del desgovern de la ciutat, que atempten contra els drets dels veïns i veïnes». «En alguns barris no es respecta l'espai públic, veïns que no poden dormir a la nit de sorolls, conductes impròpies com consum de drogues al carrer. I el govern de Madrenas ha tingut l'acudit de les multes simbòliques», conclou Joan Antoni Balbín.

L'Ajuntament va anunciar dimecres una campanya de sensibilització consistent en falses multes als vehicles que aparquen a la vorera o als passos de vianants advertint-los que perrjudicaven la mobilitat de diferents col·lectius i que podien esser sancionats amb 300 euros.

El PSC de Girona es mostra convençut que en els barris on hi ha més inseguretat i conductes incíviques cal implementar, primer, «accions continuades d'assegurar els drets i reclamar els deures de tothom». Les multes hi ha de jugar un paper protagonista, segons els socialistes. «Hem insistit molt que Girona ha de deixar clar a tothom que hi ha tolerància zero contra l'incivisme. A més, creiem que hi ha una línia de continuïtat amb els delictes més greus. Estem donant la imatge que a aquí es permet tot. I cal donar la imatge absolutament contrària», ha aclarit Balbín.

La campanya de «multes simbòliques» no és adequada per la imatge en seguretat que Girona ha de tenir, consideren els socialistes, i afegeixen que el paper de la Policia Municipal de Girona és clau per a la ciutat. En aquest sentit, recorden que «la Policia Municipal de Girona s'enfronta a situacions difícils i, a vegades, perilloses i que les eines que han de tenir a la mà són les que haurien de donar un govern que estigués compromès amb actuar amb autoritat quan resulta evident que és necessari».