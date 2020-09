Salt ampliarà l'espai dels columbaris del cementiri

L'Ajuntament de Salt va aprovar en el darrer ple una modificació de crèdit de 20.000 euros que inclou, entre altres elements, l'ampliació dels columbaris del cementiri. També es llogaran lavabos per a les escoles. Els diners es treuran d'una partida inicialment destinada a enllumenat públic i a lloguers de la Festa Major.

Tots els grups municipals van votar a favor del canvi de destí dels 20.000 euros excepte Vox, que es va abstenir. El seu portaveu, Sergi Fabri, va voler que li aclarissin si els columbaris tenien alguna «relació amb el fet d'enterrar persones seguint la llei islàmica». Si era així, el seu grup hi votaria en contra. Quan se li va explicar que era per dipositar cendres dels difunts, va optar per l'abstenció.