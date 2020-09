Lliuren 200 firmes per demanar més seguretat a Can Gibert

Una concentració, l'any passat, de veïns de Can Gibert i Santa Eugènia, reclamant més seguretat

Un grup de veïns de Can Gibert del Pla ha entregat unes 200 signatures per reclamar «més seguretat». Un dels impulsors de la recollida de firmes ha explicat que volen reclamar «una presència policial més gran i més visible al barri». «Volem més seguretat i poder garantir la bona convivència» i afirmen que no poden «viure amb la situació de malestar que existeix al barri».

Les signatures s'han entrat per registre a l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu que «arribin a l'alcaldessa, Marta Madrenas». En l'escrit que acompanya les signatures els veïns afirmen que el barri «queda lluny del centre de Girona», però recorden que tenen «dret a tenir la mateixa atenció que al centre de la ciutat», i assenyalen que «no hi ha d'haver gironins de primera i de segona».

Baralles i ocupacions

Els veïns de Can Gibert del Pla signants fan aquesta reclamació de més seguretat perquè asseguren que sovint es troben al barri «amb problemes de convivència i de seguretat» i apunten a incidents com ara baralles «de vegades amb navalles», discussions o robatoris, entre d'altres. Una situació molt semblant a la que expliquen en determinades ocasions als barris més propers: Santa Eugènia i Sant Narcís.

De fet, fa pràcticament un any, un grup de veïns de Santa Eugènia i de Can Gibert van convocar una manifestació que va aplegar un centenar de persones a la plaça de les Cordes i que també reclamava més seguretat.

També relaten que es troben amb «ocupacions de pisos que deterioren la convivència, manca de neteja al carrer i deixadesa municipal de l'espai públic». Les ocupacions han provocat problemes a diferents punts de la ciutat amb baralles violentes als Químics o la intervenció policial en diverses ocasions al Barri Vell o a Santa Eugènia.

Els veïns expliquen que també demanen més atenció en la neteja de la via pública i, per tant, que s'hi destini més personal i que la neteja es faci més sovint. El document, a més a més, planteja una «major inversió en el manteniment dels parcs i carrers». Finalment, exposen que «les pintades o el mobiliari urbà sense manteniment», entre d'altres , «fan que el barri es degradi cada vegada més».