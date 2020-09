Males herbes a la Catedral

Herbes a l'emblemàtica escalinata de la Cateral de Girona, fotografiada milers de cops cada any, tot i que aquest any una mica menys.

Els noranta graons de l'escalinata monumental de la Catedral de Girona conviuen des de fa setmanes amb unes noves companyes: multitud de males herbes - també anomenades herbes espontànies (qui diu que una planta és dolenta per créixer on neix?).

Són unes herbes que van fent-se grans i expandint-se a mesura que van passant els dies. Són visibles sobretot a la part intermitja de l'escala. Com que són considerades herbes «malignes» s'han d'eliminar. I el Bisbat, propietari de la imponent escalinata està estudiant quina pot ser la millor mesura.

Quina sort que amb la pandèmia no hi hagi turistes que vegin l'estat lamentable de la imponent Catedral. «Els peus de la Catedral tenen verdet», xerren, mentrestant, alguns darrere la mascareta.

Fins fa uns anys, l'Ajuntament era qui s'encarregava de la «neteja» de les escales i «exterminava» els brots verds que sortien dels graons. Però les normatives aprovades impedeixen que es puguin utilitzar herbicides per «matar» les plantes perquè aquests productes malmeten el medi ambient. Des d'aquell moment, el manteniment va càrrec dels seus propietaris. Fonts del Bisbat expliquen que «són conscients» de la presència d'aquestes herbes i que estan buscant alguna solució per retirar-les que respecti el medi ambient i, al mateix temps, tingui cura del patrimoni, tenint en compte a més que els graons són de pedra de Girona, un material escàs i costós. Volen evitar fer-ho manualment perquè es considera que no és la manera més idonia d'actuar i pot provocar algun perjudici.