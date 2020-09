La Policia Local de Salt incorpora tres agents

La Policia Local de Salt ha incorporat aquest mes de setembre tres agents més a la plantilla, una millora fruit del procés selectiu que s'ha dut a terme durant les darreres setmanes. Concretament, aquests tres nous agents han superat les oposicions lliures a les quals es van presentar fins a 70 aspirants.

Aquestes noves tres places formen part de la planificació per augmentar la plantilla i cobrir vacants. En aquest sentit, durant les properes setmanes es realitzaran les oposicions per mobilitat interadministrativa per a incorporar tres agents més i arribar a la xifra de 57.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "continuem treballant per adaptar la plantilla de la Policia Local a les necessitats de la vila i aquesta planificació inclou la incorporació d'agents".

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal, afegeix que "a aquests sis agents i hem de sumar la incorporació de tres agents interins que hem realitzat durant els darrers mesos. Tot plegat, amb l'objectiu d'atorgar a la Policia Local de les millors eines possibles".

Abans d'aquestes noves incorporacions, la plantilla de la Policia Local de Salt estava formada per 52 agents.