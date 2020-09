Investiguen la mort d'una dona que han trobat lligada i amb signes de violència a Girona

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona les circumstàncies de la mort d'una dona trobada aquest matí al seu domicili situat a la carretera Barcelona de Girona. Segons fonts properes al cas consultades per l'ACN, la víctima, d'edat avançada, estava lligada i tenia signes evidents de violència. Segons informen els Mossos, cap a les deu del matí, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Girona han estat requerits per adreçar-se a un domicili de la ciutat de Girona on una treballadora de la llar havia localitzat una dona morta a l'interior del seu pis.

Quan el Mossos han arribat al lloc del fets han constatat la mort de la dona i han observat que presentava indicis de criminalitat.

Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.