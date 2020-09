El PSC de Girona proposa que totes les policies actuïn sobre les ocupacions

El PSC de Girona considera que la situació actual de Girona necessita mesures urgents per combatre la inseguretat a moltes zones de la ciutat. Concretament, els socialistes recorden que ja fa temps que van proposar al govern la construcció d'una segona comissaria al sector oest de la ciutat o el programa d'escales segures que va donar resultats positius mentre es va desenvolupar.

«Cal una segona comissaria situada als barris de l'oest de la ciutat, Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís. La sotscomissaria que planteja el govern Madrenas neix morta, perquè no serà capaç d'assumir les actuacions ni tindrà els recursos necessaris que ara mateix necessita aquesta zona de la ciutat», va explicar la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

La regidora també va assegurar que el protocol d'ocupacions que es va aprovar el 2016, quan Paneque era regidora de Seguretat i Drets Socials, i que encara està vigent, el govern no l'està fent efectiu. «Demanem que es torni a aplicar de manera immediata el protocol d'ocupacions, que va ser un treball col·laboratiu entre les àrees de Drets Socials, per garantir el dret a l'habitatge, i de Seguretat, per actuar en aquelles ocupacions que malmeten la convivència. És una eina efectiva que ens permetrà actuar coordinadament per evitar ocupacions conflictives», va dir Paneque.

Els socialistes proposen, també, que torni el treball col·laboratiu amb la resta de forces de seguretat. «Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Polica Nacional i Guardia Civil havien estat treballant plegats en el passat, i aquest treball havia donat molt bons resultats amb la desarticulació de xarxes vinculades a drogues i a prostitució a la ciutat de Girona. Això s'ha deixat de fer, i el que havia funcionat aquí i a altres ciutats amb dimensions més grans que Girona s'ha deixat sense efecte. Aquest treball conjunt havia estat molt positiu en la disminució dels diferents indicadors de fets delictius», va explicar la regidora socialista.

El PSC també proposa la creació d'un telèfon específic d'ocupacions lligat al 092 perquè la ciutadania pugui comunicar-se amb la policia d'una manera àgil i efectiva i que permeti als agents actuar amb la màxima celeritat per evitar ocupacions problemàtiques a la ciutat.