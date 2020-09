L'economista gironí Francesc Xavier Serra serà el nou president dels Manaies

Els socis de la confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona estan cridats a les urnes aquest divendres vinent per escollir una nova junta directiva. De fet, però, serà per validar l'única candidatura que es presentarà i que estarà liderada per l'economista gironí Francesc Xavier Serra. Per primer cop a la història de la confraria, una dona ocuparà el càrrec de vicepresidenta, Anna Sellabona. La cita electoral s'havia de celebrar inicialment el mes de maig i servirà per substituir l'actual junta, presidida els darrers deu anys per Narcís Reixach.

Francesc Xavier Serra és soci des de l'any 1977 i ha sortit de forma puntual en el maniple dels Manaies -per primera vegada ho va fer com a infant, l'any 1985, a Albi quan Girona es va agermanar amb la ciutat occitana- i a la secció de Vestes. La seva vinculació amb la confraria principalment ha estat amb la participació, durant 37 anys ininterromputs, a la cavalcada de Reis de Girona i per haver sigut els darrers 14 anys el tresorer de l'organització. El futur president apunta que «ha decidit començar aquest repte perquè després d'anys en juntes anteriors considerava que era necessari emprendre dos camins que considero vitals i que són fer el relleu generacional per assegurar, com a mínim, el pròxims 25 anys de l'entitat, i procurar canviar la imatge que som un col·lectiu tancat al qual és complicat accedir». A més a més, afirma que aquests propers anys caldrà «fomentar la diversitat social i de gènere, potenciar noves activitats i ser molt més propers amb la ciutadania».

La que serà la vicepresidenta de l'entitat, Anna Sellabona, és estudiant d'ADE i Economia a la Universitat de Girona (UdG) i treballa al Cercle Gespromat de Vilobí d'Onyar, l'Auditori Palau de Congressos de Girona i el Teatre Municipal de Girona. Amb només 22 anys assumirà el repte essent conscient que «és una molt bona oportunitat per aportar noves idees, engegar nous projectes i aconseguir que tothom pugui sentir seves les diferents activitats que es facin». Entra a la Confraria després de diversos anys participant en la cavalcada de reis de la ciutat.

La nova junta directiva, si els socis l'hi donen suport la completaran Francesc Masdevall (Secretari), Enric Ayats (Vicesecretari) i Pere Barriuso (Tresorer). A les vocalies hi haurà Joan Baptista García i Narcís García (Manaies), Fina Llapart i María Baraza (Vestes), Pere Pons i Xavier Reverter (Cavalcada de Reis), Xavier Esturi (Local), Joaquim Genover (Actes), Toni Solé (Social) i Aleix Blanco, Arnau Omedes i Carles Borrell (Comunicació).