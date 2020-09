Els murs de Santa Eugènia i Can Gibert s'omplen de color

El Festival de murals i art urbà Monar'T està a punt de cloure la seva segona edició deixant un pòsit de colors i vivències comunitàries que perdurarà en les parets i en alguns elements urbans dels barris gironins de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. Ha estat una setmana amb diferents activitats amb entitats socioculturals que buscaven visibilitzar la riquesa i diversitat cultural d'aquest sector de la ciutat, amb activitats comunitàries, socials i artístiques com a eix vertebrador.

Ha estat una edició marcada per les mesures de protecció per evitar el contagi del coronavirus que ha impedit algun acte massiu, com la festa de les cultures, la mostra de danses i la fira gastronòmica, uns esdeveniments que havien de servir per visibilitzar la xarxa comunitària dels dos barris.

Pel que fa als murals i grafits el festival deixarà obres de gran vàlua visual. Catorze artistes (alguns locals, altres catalans i altres de la resta de l'Estat i d'Europa) han intervingut en deu espais diferents deixant a la vista colors i missatges amb un rerefons que convida a gaudir i reivindicar la riquesa cultural com a valor.

Hi ha actuacions a la paret de darrere del col·legi Maristes, on l'uruguaià Juan Conde ha generat un microbosc; es pot veure un cant a la diversitat a la plaça Leonor Joher; geometries en una façana d'un edifici degradat al carrer de Baix; una espectacular mare naturalesa en una façana del carrer Manel Viñas i Grauges fet per l'ucraïnès Armen Hryhorov; una obra que representa l'acció positiva de «donar i rebre» al CAP; una idea d'una transformació de la societat amb una nena fent la roda al Centre Obert a càrrec de la gironina Olga del Aguila; la representació de somnis interns i planetes en una caseta d'Endesa de la plaça Pere Calders; siluetes a càrrec d'Alba Silla en cinc en persianes del carrer Santa Eugènia ; pells d'animals en onze bancs del carrer Bastiments i una intervenció també al carrer Montnegre.