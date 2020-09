Els naturalistes de Girona fan un mostreig per veure l'estat ecològic de l'Onyar

Voluntaris de l'Associació de Naturalistes de Girona van portar a terme ahir un mostreig de l'estat ecològic del riu Onyar. Els darrers realitzats l'any passat van mostrar un estat ecològic «deficient». Els resultats obtinguts ahir es compararan amb els anteriors per conèixer si ha millorat l'estat del riu.

De les deu del matí a la una del migdia els tècnics i voluntaris de l'Associació de Naturalistes de Girona van portar a terme les tasques de mostreig a les aigües del riu Onyar entre plaça Catalunya i el pont de Pedra de Girona. És l'únic mostreix que es portarà a terme aquest any a causa de la covid-19.

L'associació habitualment porta a terme els treballs cada sis mesos per avaluar l'evolució del seu estat ecològic, que considera deficient.

El mostreig es porta a terme en el marc del Projecte Rius, un projecte de ciència ciutadana de l'Associació Hàbitats.

En els primers mostreigs, realitzats en el període 2018 i 2019, l'ANG va trobar una alta concentració de matèria orgànica i una dinàmica hidrològica força estancada. També es va constatar molt poca diversitat d'espècies i amb una baixa densitat de població, especialment de macroinvertebrats, bioindicadors de bona qualitat de l'aigua.

A més, al riu hi havia una alta la presència de deixalles, de residus diversos. Els resultats d'ahir, que encara no s'han donat a conèixer, es compararan per conèixer si ha millorat la situació del riu.

En el mostreig realitzat l'octubre de l'any passat a banda d'avaluar l'estat de la fauna i la flora es va aprofitar per extreure grans quantitats d'una planta aquàtica invasora que rep el nom de Ludwigia peploides.