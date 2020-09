Troben una dona morta i lligada en el seu pis de la carretera Barcelona de Girona

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona investiguen les circumstàncies de la mort d'una dona trobada ahir al matí al seu domicili situat a la carretera Barcelona de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima estava lligada en una cadira i presentava signes evidents de violència. Els Mossos van precisar que cap a les deu del matí, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Girona van ser requerits per adreçar-se a un domicili de la carretera Barcelona. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets van constatar la mort de la dona i van observar que presentava indicis de criminalitat. Els agents de la DIC de la regió policial de Girona s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

Els Mossos van activar la comitiva judicial, que es va traslladar al pis per a la inspecció ocular i l'aixecament del cadàver. Els serveis funeraris es van endur el cos de la víctima a les dues i deu del migdia. Poc després, la comitiva judicial va abandonar l'immoble. El cos de la víctima va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on els forenses li faran l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Segons fonts properes al cas, els primers indicis apunten que podria haver rebut un cop al cap. Durant la inspecció de l'escena del crim, els investigadors i la policia científica van recopilar proves i vestigis per esclarir el cas. També van procedir a fer la reconstrucció de les darreres hores de la víctima per situar l'hora exacta de la mort.



Supervisora de nefrologia

Segons va confirmar el gerent de Clínica Girona, Carles Espígol, la víctima és Carmen Font Senen, infermera supervisora de l'àrea de Nefrologia i diàlisi de la clínica. De fet, Font havia de treballar ahir i van ser els companys qui van alertar a la família que no s'havia presentat al seu lloc de feina.

Espígol va recordar que Font «era una persona molt estimada perquè treballava amb pacients crònics que es venien a fer diàlisi sovint». Segons el gerent, Font estava vinculada amb l'empresa «des de finals dels anys setanta, quan es va incorporar, portava tota la vida aquí». «Era una persona molt treballadora i molt ben valorada pels seus companys, va treballar gairebé sempre en la mateixa àrea», va recordar Espígol. El gerent va enviar un missatge de condol a la família i va expressar que «ens sap molt greu i esperem que els Mossos facin la seva feina i resolguin el cas».

D'altra banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també va enviar un missatge de condol a través de les xarxes socials: «Esperem que les investigacions de Mossos d'Esquadra puguin resoldre el cas el més aviat possible, tot el suport a amics i familiars de la víctima».