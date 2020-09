El Celler de Can Roca reobre aquest dimarts

El restaurant El Celler de Can Roca reobre aquest dimarts després d'haver hagut de tancar per casos de covid-19 entre l'equip. Segons ha explicat un dels tres germans al diari Ara, el sommelier Josep Roca, i ha confirmat l'ACN, el restaurant de Taialà tornarà a obrir de dimarts a dissabte. A més, per poder atendre les reserves que es van haver de cancel·lar, durant el dimarts al migdia –una franja que es destinava a formació- ara també se serviran àpats.

Després de detectar els casos positius, els germans Roca han pagat 120 proves PCR a l'equip. Segons informa l'Ara, s'han detectat dos casos lleus d'infectats per coronavirus i set més d'asimptomàtics. Els treballadors que reprenen la feina aquest dimarts són el que han donat negatiu.