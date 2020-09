Aboquen multitud de bosses plenes de terra al costat de la carretera dels Àngels

Nous abocaments de deixalles al costat de la carretera que arriba fins al santuari dels Àngels (GIV- 6703) des del terme municipal de Quart i passada una fàbrica de productes d'alimentació. Al marge del primer tram vial hi han aparegut almenys tres pilons de grans dimensions amb multitud de bosses de plàstic plenes de terra, capses de cartró, bidons de plàstic, electrodomèstics i altres objectes.

Els tres pilons de deixalles estan escampats a pocs metres de diferència entre ells, al primer quilòmetre de la carretera. Presumptament podria ser material utilitzat per al cultiu de marihuana ara ja inservible que s'ha acabat llençant en un voral per evitar ésser descoberts. En alguns dels punts, encara fa olor a aquesta planta.

Tot i que la carretera és competència de la Diputació i malgrat que els abocaments s'han fet des de l'asfalt, estan a dins del bosc, ja que van baixar muntanya avall fins que van quedar frenats pels arbres. En aquest cas, l'Ajuntament del terme municipal on s'ha fet l'abocament és qui hauria de reclamar que ho netegi al propietari dels terrenys. En aquest sector, hi ha trams que corresponen a la ciutat de Girona i altres a Quart.

Runa, gossos morts i xeringues

No és el primer cop que l'entorn natural d'aquesta carretera es fa servir per abandonar-hi deixalles aprofitant que en determinades hores no hi passa gaire ningú. En aquest mateix tram fa uns mesos van aparèixer també bosses plenes de runes procedents de la construcció, sacs plens de terra i restes de productes químics i el cadàver d'un pastor alemany. I molt a prop hi havia restes de deixalles que semblaven de l'àmbit sanitari. Entre d'altres, hi havia gases, xeringues, pots amb líquid a dins i alguns productes tacats presumptament de sang.

Aleshores, aquells abocaments van indignar els esportistes que freqüenten els camins i corriols de la zona, tant ciclistes com corredors, així com caminants, pel perill que representaven per a ells i per a la natura, ja que algunes de les deixalles tocaven pràcricament aqusts vials naturals.