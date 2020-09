El CaixaForum acull dues xerrades sobre l'amor des de l'òptica científica

La Fundació la Caixa presenta dues xerrades sobre l'amor des de l'òptica científica al CaixaForum Girona. La primera es farà avui a les set de la tarda sota el títol L'amor etern. Les equacions de l'amor de debò, a carrec de José Manuel Rey, doctor en Matemàtiques. El 6 d'octubre hi haurà la conferència L'amor és només humà? Dels gens a les cultures a càrrec d'Ana Fidalgo i Javier Moscoso. En aquestes dues xerrades s'intentararà donar respostes a qüestions com: per què ens enamorem o quin són els condicionants biològics o culturals de l'amor?