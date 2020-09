Cs proposa alliberar la Policia de Girona de tasques administratives i destinar més agents a patrullar

El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha proposat alliberar la Policia Municipal de tasques administratives d'oficina com ara la recopilació de dades, l'elaboració d'estadístiques i informes per a "poder destinar més personal al patrullatge de carrers". "Tenim molts tècnics a l'ajuntament que poden fer les tasques administratives però només els agents de policia poden vigilar els carrers", ha apuntat.

La proposta del regidor neix de "la necessitat de reforçar la seguretat al carrer" i després d'observar que la incorporació de nous agents "bàsicament serveix per a pal·liar les nombroses baixes per jubilació però no incrementa el volum de plantilla". Això últim ho ha exemplificat en recordar com de l'actual plantilla de 123 agents, el 2019 va haver-hi 14 que van causar baixa per jubilació i 12 ho faran el 2020 "de manera que els 16 nous agents no venen a reforçar plantilla sinó a cobrir les baixes existents".

El portaveu liberal reconeix que l'ampliació de plantilla "és complex i lent perquè exigeix realitzar una oposició, període d'acadèmia i pràctiques i no ofereix una resposta imminent" i és per això que proposa l'alliberament de la càrrega administrativa que suporten els agents que estan en les oficines "per a poder-los destinar al carrer". Pamplona ha indicat que això s'hauria de realitzar amb urgència "perquè estem veient com la inseguretat empitjora cada dia i una ciutat de 100.000 habitants com Girona no pot tenir un patrullatge de mínims a la nit, per exemple".