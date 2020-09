Desfilades digitals, càstings i concursos, a la Setmana de la Moda de l'Espai Gironès

L'Espai Gironès acollirà un any més la Fashion Espai en un format adaptat a les mesures de seguretat en el context de la Covid-19. Del 7 al 17 d'octubre el centre comercial acostarà un cop més als visitants les darreres tendències de la temporada de moda de tardor i hivern, aquest any en un format digital pel que fa a les desfilades i amb sortejos de fins als 1.000 euros per als clients del centre comercial que en vulguin ser espectadors.

Entre els participants als càstings, que seran presencials, el guanyador o guanyadora s'endurà un contracte de representació amb l'agència de models Towanda Models i un book de fotografies del prestigiós fotògraf Sergi Jasanada, que es podrà difondre a les agències de moda; un cap de setmana d'allotjament al Royal Passeig de Gràcia, amb dues nits d'estada per a dues persones i esmorzar inclòs a l'habitació); i un sopar per a dues persones al restaurant Mariscco Còrsega.

Les persones inscrites participaran en un sorteig de 250 euros en productes de moda, complements i bellesa. Les inscripcions als càstings es poden fer fins el 9 d'octubre per mitjà d'un web i estan oberts a totes les persones que tinguin entre 16 i 28 anys i amb una alçada mínima de 1,75m els homes i de 1,65m les dones. El jurat estarà format per Towanda Models i Concept Agency, que seleccionarà per mitjà de tres càstings presencials a 10 semifinalistes, i al guanyador o guanyadora en un concurs final.

Les desfilades aniran a càrrec de models professionals de la prestigiosa agència Towanda Models i es duran a terme per mitjà de gravació professional, edició i emissió en streaming. Les desfilades s'emetran els dies 8 i 14 d'octubre a les 21h al Youtube i a l'Instagram de l'Espai Gironès. Per a la desfilada del 8 d'octubre hi haurà un premi de 500 euros en compres en moda, complements i bellesa a les botigues de l'Espai.

Es podrà participar visualitzant el vídeo, sent seguidor del compte d'Instagram de l'Espai Gironès i fent una compra mínima de 15 euros entre els dies 7 i 12 d'octubre, validant el tiquet. També cal comentar el vídeo amb el número de participació que s'assignarà. El guanyador s'anunciarà el 12 d'octubre a les 14h per mitjà d'Instagram. Per a la segona desfilada del 14 d'octubre el premi serà de 1.000 euros, seguint les condicions de l'anterior sorteig i en aquest cas les compres mínimes seran de 50 euros, realitzades entre el 12 i el 17 d'octubre. També es faran sortejos diaris de 100 euros entre els seguidors del compte d'Instagram del centre comercial.

Dilluns 12 d'octubre l'Espai Gironès estarà obert.

L'Espai Gironès va reobrir el 2 de juny amb les màximes garanties d'higiene i seguretat i que ha estat certificat com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia de la Covid-19.