Girona «okupada»

El Govern Madrenas, aprofitant la desinformació estiuenca, ha annexat els quatre regidors d'ERC, que baixen de l'hort un any després de les eleccions, i ara fan el que es preveia que farien des d'un inici. Arran d'això, la despesa del Govern ascendirà a 300.000 euros més en tres anys.

Represa l'activitat política, Ciutadans va presentar una moció contra les ocupacions en el darrer ple per tal de trobar mecanismes d'ajuda als propietaris i facilitar la tasca policial.

Semblaria assumible per a qualsevol ciutadà europeu del segle XXI que la defensa de la propietat privada és cosa lògica i no cal debatre-la. En canvi, aquest govern, que segueix coix perquè no té majoria absoluta, posa entrebancs en la defensa d'aquells a qui els han ocupat la casa.

Sembla que s'ha establert un nou marc: els propietaris són les noves víctimes. La regidora de Guanyem ens diu que el dret de l'ocupació es basa en la figura jurídica de la usucapió. Quina bestiesa! Pretén que es pugui entrar a casa d'algú, però una vegada hi ets, que no et facin fora. Donar un dret vulnerant-ne un altre.

ERC i Guanyem ens delectaren així mateix amb una curiosa subdivisió: ocupacions cíviques i ocupacions incíviques. Depèn de com es portin els ocupes, gomet verd o gomet vermell.

En tot cas, una vegada més observem com aquests partits aposten per habilitar i facilitar l'auge de les ocupacions que estem vivint en molts barris gironins, en especial a la zona oest de la ciutat i els barris de Santa Eugènia, Can Gibert o Sant Narcís, on s'han trobat múltiples casos de narcopisos o prostíbuls. Però l'augment exponencial de les ocupacions afecta tota la ciutat.

Observi's la contradicció d'aquells que homologuen l'ocupació a defensar uns drets fonamentals -dret a l'habitatge- soscavant-ne d'altres -dret a la propietat privada.

La propietat privada o es defensa sencera o no es defensa. I d'altra banda, s'apel·la habitualment a les polítiques socials com a eina que soluciona aquests problemes veïnals. I tant que sí! I així ha de ser, complement de la solució, però de grans canvis en polítiques socials en sentim a parlar des del tripartit, quan prometien un 15% d'habitatges d'ús social, i a hores d'ara no arribem al 2%. Així que tenim dos problemes.

Aquells propietaris que els han ocupat el seu immoble poden anar a demanar explicacions al govern Madrenas de per què no han donat suport explícit a les seves necessitats. Però no hi vagin l'11 de setembre, que és festa major. Ni l'1 d'octubre, que estaran commemorant grans dates. Ni el 27 d'octubre... «Estem molt ocupats preparant la República, senyor, compri una samarreta o marxi».