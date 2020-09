Girona tornarà a tenir almenys 12 vacants a la plantilla de la policia quan acabi l'any

La plantilla de la Policia Municipal de Girona continua sota mínims i amb una ràtio de número d'agents per habitants molt baixa en un municipi que supera els 100.000 residents. Malgrat que el cos té 123 places, ben aviat hi haurà com a mínim dotze vacants. Ara mateix ja hi ha quatre forats però a finals d'any se'n preveuen almenys vuit més, ja sigui per prejubilacions o per excedències.

Tot això després que a inicis de l'any 2019 ja hi hagués catorze prejubilacions anticipades d'agents que van aprofitar una llei estatal. Quan es va produir aquella circumstància, l'Ajuntament va engegar diverses convocatòries per cobrir les places. Just acabat de finalitzar el procés, però, hi va haver noves baixes. «Hi haurà almenys dotze agents menys a finals d'aquest any», admet el regidor de Seguretat, Eduard Berloso. Hi ha policies que també han demanat prejubilar-se al llarg d'aquest any i altres han demanat una excedència, per exemple per comissions de serveis (autorització per anar a treballar a un altre lloc).

De fet, quan es va anunciar l'aprovació de la llei estatal que permetia prejubilar-se als policies locals si complien determinades condicions per equiparar-los a altres cossos policials, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ja es va posar les mans al cap. Va anunciar que això suposaria de seguida la possible prejubilació de 14 agents i d'una desena més al llarg d'aquell any. Per tant, això suposava tenir 24 agents menys en pocs mesos. En concret, els policies locals que podien accedir a la prejubilació eren els que tenien 59 anys i que haguessin exercit durant almenys 35 anys i sis mesos.

El regidor de Seguretat ha explicat que ben aviat obriran una convocatòria per cobrir ja moltes d'aquestes places vacants. Aquest cop, a més, l'Ajuntament activarà un nou sistema per evitar haver d'anar convocant oposicions constantment.

Fruit de les proves que es facin (físiques, de cultura general, informàtica, una avaluació psicològica i català, entre d'altres), quedarà una classificació amb una puntuació entre tots els aspirants que siguin considerats com a vàlids. Tots aquests passaran a formar part d'una borsa. És d'aquí d'on s'estirarà les persones per tal que vagin cobrint les vacants, per ordre de la classificació.

Berloso però també ha explicat que malgrat que ara es faci tot aquest procés de selecció, les places vacants no seran cobertes realment fins al juliol de l'any vinent, ja que els escollits no podran entrar a l'acadèmia de policia fins al febrer, que és quan s'obre i després estar fent formació sis mesos per obtenir l'autorització definitiva per tenir pistola i per exercir.