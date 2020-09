Salt incorpora tres agents i arriba a 57

La Policia Local de Salt ha incorporat tres agents més a la plantilla, una millora fruit d'un procés selectiu. Els tres nous agents han superat les oposicions lliures a les quals es van presentar fins a 70 aspirants. Properament es faran les oposicions per mobilitat interadministrativa per incorporar tres agents més i arribar a la xifra de 57. L'alcalde, Jordi Viñas, explica que «continuem treballant per adaptar la plantilla de la Policia Local a les necessitats de la vila». Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, afegeix que «a aquests sis agents hi hem de sumar la incorporació de tres agents interins».