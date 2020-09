El PSC lamenta que Girona porti tres anys sense Fires

El PSC de Girona lamenta que per tercer any (dels darrers quatre anys) no hi haurà Fires de veritat. Les regidores Bea Esporrín i Mònica Ferrer recorden que una de les primeres declaracions de Marta Madrenas com a alcaldessa va ser anunciar que potenciaria Les Fires de Girona i que, malauradament, els últims anys no n'hi ha hagut ni un d'any amb Fires normals. El grup municipal socialista considera que la decisió de Marta Madrenas d'anul·lar els focs per "motius polítics", tal com va admetre el 2017, va ser un error nefast i que va ser la primera de les accions que han portat Les Fires a la situació actual de desolació.

Els socialistes apunten que hi hauria d'haver hagut un treball ingent per assegurar la salut i, a la vegada, mantenir Les Fires. Però, en lloc d'això, hi ha hagut "descoordinació, abandonament i s'ha actuat tard". Els socialistes lamenten que "la descoordinació del govern Madrenas ha causat que novament Girona no tindrà Fires de veritat", ha dit Esporrín. No debades, afegeix el grup socialista, el govern Madrenas ha patit baixes per malestar aquests últims mesos i, per descomptat, han afectat el departament de cultura. El nomenament del nou regidor es va fer tard i les primeres accions per adaptar Les Fires a la situació actual encara es varen demorar algunes setmanes més. "S'ha tingut prou temps per treballar en alternatives serioses. Però no n'hi ha hagut i a última hora, el govern Madrenas ha presentat un pla de contingència de mínims, que l'únic que transmet és intentar amagar que, de nou, Girona no tindrà les Fires que hauria pogut tenir", ha aclarit Ferrer.

El PSC de Girona està convençut que les dificultats actuals haurien estat un bon moment per implementar activitats descentralitzades al conjunt de barris de Girona. "Ara, era una via per tenir seguretat en salut i acostar Les Fires al conjunt de barris de Girona, amb participació de la societat civil i de les entitats i associacions", ha explicat Ferrer. Marta Madrenas va dir que ho volia fer el 2016 com a complement de les activitats de Les Fires.

Els socialistes pensen que aquest any podria haver estat un bon moment per iniciar-ho si s'hagués fet la feina que tocava. Els socialistes lamenten, en canvi, que amb la programació que ha presentat l'equip de govern hi ha barris que no tindran activitats, i que "de nou seran abandonats per l'equip de govern. Hem de fer compatible unes fires de tothom, i de tots els barris, amb les normes de seguretat i sanitàries. A altres municipis ho han fet i són exemple d'imaginació i voluntat" ha explicat la regidora socialista Esporrín.

Espectacles itinerants a tots els barris, rues de carrer amb presència festiva en balcons, concursos de dibuix, pintura, poesia o d'engalanar balcons i finestres, projeccions comunitàries o mappings, espectacles i concerts de petit format, paradetes i castanyes repartides per tota la ciutat. Aquestes són algunes de les propostes que el grup socialista ha comprovat que ha portat a terme altres ciutats per mantenir les festes locals i tradicions. Els socialistes també demanen que hi hagi focs a diferents punts alts de la ciutat i que s'asseguri que tothom pugui veure'ls des del seu barri. "Es tracta d'apropar les Fires a la gent dels barris, no que la gent dels barris vinguin a les Fires. Lamentablement el camí no sembla aquest i aquest any, fins i tot, el govern Madrenas pot deixar la ciutat sense castanyes a la tardor", han explicat les regidores Esporrín i Ferrer.