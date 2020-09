Recuperen a Girona una bandera de la República

El Museu d'Història de Girona ha recuperat una bandera de la República que estava ubicada en aquest emblemàtic edifici, quan acollia l'Institut d'Ensenyament Mitja. En un acte celebrat el passat dissabte, Món Marquès va cedir la insígnia al museu. A la jornada també va assistir el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats. Abans de ser exposada, la bandera republicana serà restaurada i es farà la recerca necessària per poder-la documentar detalladament.

El vicealcalde, Quim Ayats, posa en valor "la tasca i la constància" de Mon Marquès per a la recuperació de la memòria col·lectiva, en especial de la seva investigació sobre l'exili dels mestres republicans i el sistema educatiu de la segona República. "És fonamental el paper de l'educació en qualsevol societat que vol avançar, i el treball de Món Marquès suposa un homenatge a totes aquelles persones que van partir l'èxode i van lluitar per defensar les llibertats ciutadanes", afirma Ayats, que convida a tothom a participar en les activitats que es fan aquesta tardor al Museu d'Història, que giren al voltant de l'exili i la memòria històrica, "un aspecte imprescindible per a poder conèixer les bases de la nostra realitat actual".

La bandera republicana havia format part del conjunt d'elements que hi havia en algun dels despatxos de l'antic Institut d'Ensenyament Mitjaà, que s'ubicava a l'edifici que avui comparteixen el Museu d'Història de Girona i l'Arxiu Municipal de la ciutat. La va trobar, en un calaix d'una taula de despatx, Jordi Palomer, qui a final de la dècada dels 70 era estudiant de l'escola d'art que era en aquest edifici. Molt probablement, la bandera havia quedat oculta al calaix durant molts anys, des del 1939, quan amb l'entrada del feixisme va començar a ser molt perillós tenir i mostrar públicament objectes emblemàtics i significatius com aquest.

Recuperar objectes que tenen transcendència pel seu contingut simbòlic i contextual és una manera de recuperar una memòria col·lectiva, de resseguir una història conjunta i de projectar-la cap a les generacions futures. Els objectes són un record del temps i del lloc, expliquen històries i experiències. Traslladats a l'àmbit museístic, i posats en relació i context amb el relat històric, esdevenen indicadors que permeten reconstruir el passat, interpretar-lo i explicar-lo.

El Museu d'Història de Girona agraeix la donació. Aquesta bandera, petita, humil i guardada en secret durant tants anys, contribuirà a explicar una història col·lectiva que és plural i és diversa, i que ens identifica i ens interpel·la, com a ciutat i com a ciutadania.