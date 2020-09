Salut prorroga les restriccions a Girona i Salt per aturar la covid-19

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat que les restriccions a Girona i Salt s'allargaran, tot i que no ha especificat durant quant de temps. També ha anunciat noves mesures addicionals per contenir el risc de contagi i ha avançat un futur cribratge comunitari entorn de la capital.

Argimon ha fet una crida a que, de forma urgent i immediata, es prenguin decisions per reduir la mobilitat territorial amb Madrid, a causa de la situació epidemiològica per la COVID-19 que la capital espanyola presenta des de fa dies. Segons Argimon "el virus circula a Espanya, a Europa i a Madrid i com que Catalunya no és una illa, si circula i no es fa res a Madrid, tots tindrem un problema". "No estem parlant de tallar les connexions, però sí de prendre altres decisions, perquè des de fa una setmana llarga s'està marejant la perdiu", ha emfatitzat Argimon abans de recordar el sistema radial espanyol, en què Madrid actua com a node rellevant de comunicacions.

El secretari de Salut Pública s'ha expressat així durant una altra de les habituals rodes de premsa per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya per la COVID-19, que actualment es troba en una situació lleugerament millor que la setmana passada. Argimon ha explicat que en els darrers dies, pel que fa a la corba del risc de rebrot, ha experimentat oscil·lacions abruptes, amb ascensos i descensos consecutius. En aquest sentit, les dades pronostiquen que aquestes oscil·lacions seran la tendència en els propers dies i setmanes: "Sobretot, cal que la corba baixi, però en tot cas que no pugi més del que ho ha fet fins darrerament", ha dit.

Argimon també ha fet una valoració de l'estat en què es troba cada una de les regions sanitàries de Catalunya, valorant les dades que es comparteixen cada dia en el portal Dades COVID. En aquest sentit, pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, s'ha felicitat pel descens de la corba -gràcies a algunes restriccions indicades i a cribratges que es seguiran fent-, així com també s'ha referit a la tendència favorable al Camp de Tarragona.

Pel que fa a la regió de Lleida, ha expressat la importància de seguir baixant els indicadors tant com sigui possible.

Durant la compareixença, i a banda de mostrar una comparativa del risc de rebrot de Catalunya amb la resta de comunitats autònomes de l'Estat espanyol, Argimon també ha valorat l'estat d'Espanya respecte la resta de països de la Unió Europea.

Finalment, Argimon ha explicat les estratègies de cribratges poblacionals a través de les escoles, on ja s'han realitzat fins a 34.892 PCR relacionats amb l'entorn escolar des del retorn a les escoles el 14 de setembre, les quals s'aniran incrementant en les properes setmanes. Les diferents estratègies serveixen per analitzar quina és l'actuació més adient.