Un grup de P2 d'una llar d'infants de Girona, a casa per les baixes del personal

Les famílies de 18 alumnes de P2 de la llar d'infants Sant Ramon Nonat de Montjuïc, a Girona, no han pogut portar els fills a classe aquest dimecres. El principal motiu és que no hi ha prou educadores per fer-se càrrec dels nens, ja que estan de baixa.

El dimecres passat, una d'elles va agafar la baixa i això va der que l'educadora de suport passés a ser la tutora del grup. Ara, aquesta també ha agafat la baixa i aquest dimarts a la nit la direcció del centre els va avisar que les classes d'aquest grup queden suspeses fins a nou avís. Des de l'AMPA han demanat al Departament d'Educació -que és el titular del centre- que contractin personal de reforç amb la màxima celeritat possible.

La llar d'infants Sant Ramon Nonat té cinc grups, tres de P1 i dos de P2. Segons ha informat l'AMPA, habitualment hi treballen sis educadores, cinc tutores i una de suport.