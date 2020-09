El PSC diu que hi ha motius "seriosos" per estar preocupat per la seguretat a Girona

Els socialistes gironins han advertit que la seguretat a Girona està empitjorant i que la gestió política de la Policia Municipal no és bona. Ho han explicitat després que aquesta setmana Diari de Girona hagi publicat que la Policia Municipal tornarà a tenir almenys 12 vacants a la plantilla quan acabi l'any.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, alerta que "a Girona, estem retrocedint en un tema clau i això empitjora, i molt, el dia a dia dels veïns i veïnes". La Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'Ajuntament de Girona informa que la plantilla d'agents va arribar al seu pic màxim, amb 143 agents actius l'any 2017. En aquell moment, Paneque era regidora de seguretat i explica que "vàrem aconseguir situar la ràtio en 1,44 agents per cada 1.000 habitants i vàrem aconseguir augmentar la plantilla amb 10 places noves per a agents. En tot cas, encara faltava molta feina per tenir una plantilla adequada i, per això, també havíem planificat i acordat augmentar la plantilla els següents anys per complir la ràtio europea d'1,8 agents per cada 1.000 habitants".

"La ciutat creix i tenim reptes en l'àmbit de la seguretat prou importants per ampliar la plantilla fins a arribar a la ràtio recomanada a Europa" ha dit la regidora socialista. L'informe Infraccions penals registrades en comunitats, autònomes i capitals especifica que a Girona els robatoris amb violència o intimidació van créixer un 26,4 el 2019 respecte al 2018; els robatoris de vehicles van créixer un 5%; el tràfic de drogues va augmentar un 5,3%; i la resta d'infraccions penals un 5,8%. A més a més, la portaveu socialista, Sílvia Paneque, adverteix que "cal actuar de manera immediata contra les màfies de l'ocupació i mantenir un treball regular de tolerància zero contra l'incivisme que deteriora cada vegada més la vida als barris".

Els socialistes gironins recorden que Madrenas va decidir ser la responsable de seguretat fins a l'arribada del regidor Berloso i consideren que aquesta decisió va ser errònia i que, ara, se n'hauria de responsabilitzar de manera immediata. Els socialistes gironins han lamentat que la mala gestió de Madrenas hagi portat a la policia a una nova situació de tensió a la plantilla.

"El gener del 2019 Marta Madrenas acusava durament el govern de Pedro Sánchez per aprovar un decret de jubilació anticipada pels agents a partir dels 59 anys amb 37 anys cotitzats. Madrenas, aleshores, va assegurar que la situació quedaria resolta abans de l'estiu del 2019" ha explicat la portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, que ha afegit que "ahir ens vam assabentar que la situació lluny d'estar controlada, és molt més dolenta". Els socialistes consideren que el problema de seguretat a Girona sempre ha estat que no existeix cap mena de planificació ni voluntat real de convertir l'ordre en una prioritat de ciutat.

Sílvia Paneque ha dit que "no només cal cobrir les baixes per jubilació o excedències, és absolutament necessari una ampliació neta de la plantilla fins a arribar als 170 agents, que seria allò recomanat per una ciutat de la nostra dimensió. I fer allò bàsic que és cobrir les places". Els socialistes afirmen que la manca de previsió de Madrenas i la mala gestió de la policia aquest mandat pot portar a la ciutat a una situació complicada, si no es prenen mesures immediatament.

Els socialistes han explicitat que hi ha motius greus de preocupació per la deriva del govern en matèria de seguretat. "Fa dies que la desorientació del govern en seguretat és evident: sancions simbòliques, buscar zones per fer 'botellons' o declaracions creuades amb els mossos d'esquadra, que deterioren la imatge de bona coordinació. Mentre això passa, la situació a diferents zones de la ciutat és dolenta en majúscules".