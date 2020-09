Salut admet que l'inici de curs ha «tensionat» la situació a Girona però que no es pot equiparar amb Madrid

Salut admet que l'inici de curs ha "tensionat" la situació a Girona i Salt (Gironès) però defensa que les restriccions que s'han aplicat –i que ara s'allargaran- han tingut efecte, perquè sinó s'estaria "molt pitjor". El director territorial del CatSalut, Miquel Carreras, fa una crida a no abaixar la guàrdia i avança que s'estudia fer un cribratge en un institut de Salt on s'han detectat positius per frenar la cadena de contagis. Carreras també es mostra molt crític amb què Girona pugui entrar dins el paquet de ciutats amb més de 100.000 habitants on s'apliquin restriccions homogènies, com han pactat l'Estat i la comunitat de Madrid. "Aquest cafè per a tothom no té sentit, perquè ells no han fet res i nosaltres portem dies actuant", afirma.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus