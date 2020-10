Desfilades, càstings i concursos, a la Setmana de la Moda de l'Espai Gironès

L'Espai Gironès acollirà un any més la Fashion Espai en un format adaptat a les mesures de seguretat de la covid-19. Del 7 al 17 d'octubre el centre comercial acostarà als visitants les darreres tendències de la temporada de moda de tardor i hivern, aquest any en un format digital pel que fa a les desfilades i amb sortejos de fins als 1.000 euros per als clients del centre comercial que en vulguin ser espectadors.

Entre els participants als càstings, que seran presencials, el guanyador o guanyadora s'endurà un contracte de representació amb una agència i un book de fotografies. Els inscrits participaran en un sorteig de 250 euros en productes de moda. Les inscripcions als càstings es poden fer fins el 9 d'octubre per mitjà d'un web. Es podrà participar visualitzant el vídeo, sent seguidor del compte d'Instagram de l'Espai Gironès i fent una compra mínima de 15 euros entre els dies 7 i 12 d'octubre, validant el tiquet.