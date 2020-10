L'Agility ja ha deixat el solar que ocupava a la Devesa de Girona

L'Agility Club de Girona ja ha deixat l'espai que ocupava al parc de la Devesa, on tenia les instal·lacions per fer cursets i ensenyar habilitats als gossos. Compleix així amb el termini que li havia donat l'Ajuntament gironí per abandonar el solar, segons el qual havia de deixar-lo lliure abans que acabés el mes de setembre.

Les instal·lacions de l'entitat portaven una vintena d'anys en uns terrenys situats a davant de la piscina descoberta. L'Agility Club de Girona els podia utilitzar a través d'un conveni de cessió d'ús del terreny que s'anava prorrogant si cap de les dues parts no deia el contrari.

El club i l'Ajuntament tenen emparaulada des de fa anys la cessió d'un terreny al polígon de Mas Xirgu que té 2.415 metres quadrats amb un conveni que s'ha d'acabar de polir per fer efectiu aquest trasllat. Mentrestant, l'entitat s'està traslladant temporalment en una finca de Palau, entre els dos pavellons esportius. El conveni haurà d'incloure, per part de l'entitat, campanyes de sensibilització en matèria de cura, compromís i responsabilitat amb els animals de companyia. L'entitat fa cursos d'educació als gossos, com ara d'obediència i de sociabilització de cadells, i els ensenya habilitats que, per exemple, els permeten participar en campionats.