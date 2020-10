L'Ajuntament de Girona fa accessible la web per a persones amb discapacitat

La pàgina web de l'Ajuntament de Girona ha incorporat una nova eina perquè sigui accessible per les persones amb discapacitat visual o motriu. El lloc web ara incorpora una interfície que es pot activar a través d'una pestanya de la pantalla, que «parla, escolta i s'adapta a les necessitats i capacitats» dels usuaris, segons el comunicat del consistori gironí. Una funció que s'ha habilitat tant per ordinadors com per dispositius mòbils o tauletes. Segons afirma l'alcaldessa, Marta Madrenas, aquesta eina permetrà accedir «al contingut del web de l'Ajuntament en condicions d'igualtat».