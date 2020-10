Els manifestants convocats pels CDR a Girona llencen coets i cremen contenidors

Els manifestants convocats pels CDR a Girona han llençat coets i ous contra la línia policial que els Mossos han muntat a la subdelegació del govern espanyol i han acabat calant foc a una barricada amb contenidors a tocar de la plaça 1 d'Octubre. L'acte ha començat a dos quarts de vuit davant de la delegació del Govern i després ha iniciat un recorregut pel diversos carrers de la ciutat fins arribar a Emili Grahit. D'allà han enfilat cap a la carretera de Barcelona fins arribar a la subdelegació, on hi havia tanques policials. Aleshores, han començat a llençar ous i coets. Els Mossos els han advertits per megafonia que deixessin de llençar objectes.

Poc després, la Brigada Mòbil dels Mossos (BRIMO) ha arribat per Jaume I i els manifestants han reculat fins al carrer Sèquia, on han llençat cinc contenidors a terra i els han calat foc. Després, s'han congregat a la plaça 1 d'Octubre.