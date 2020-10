El PSC i Cs reclamen mesures a la policia per augmentar el número d'agents

Dos dels tres grups de l'oposició a l'Ajuntament de Girona, el PSC i Ciutadans, han reclamant a l'equip de govern que prengui mesures per augmentar el número d'agents a la Policia Municipal.

El PSC es va queixar de la gestió política i ciutadans va proposar allberar els agents de fer tasques administratives i destinar-los a patrullar. Tot plegat després que Diari de Girona expliqués que la Policia tornarà a tenir almenys 12 vacants a la plantilla quan acabi l'any entre prejubilacions i excedències. Tot això després que l'any anterior ja s'haguessin de cobrir 14 baixes per prejubilacions. Es preveuen cobrir amb una convocatòria que generarà una borsa. Les places, però, no estaran cobertes fins al juliol del 2021.

Els socialistes van assenyalar ahir que «la seguretat a Girona està empitjorant i que la gestió política de la Policia Municipal no és bona». La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va alertar que «a Girona, estem retrocedint en un tema clau i això empitjora, i molt, el dia a dia dels veïns». «La ciutat creix i tenim reptes en l'àmbit de la seguretat prou importants per ampliar la plantilla fins a arribar a la ràtio recomanada a Europa», va indicar la regidora. Paneque va insistir que «cal actuar de manera immediata contra les màfies de l'ocupació i mantenir un treball regular de tolerància zero contra l'incivisme que deteriora cada vegada més la vida als barris».

Els socialistes gironins van recordar que Madrenas va decidir ser la responsable de seguretat fins a l'arribada del regidor Berloso i consideren que «aquesta decisió va ser errònia i que, ara, se n'hauria de responsabilitzar de manera immediata». Els socialistes van lamentar que «la mala gestió de Madrenas hagi portat a la policia a una nova situació de tensió a la plantilla».

«El gener del 2019 Marta Madrenas acusava durament el govern de Pedro Sánchez per aprovar un decret de jubilació anticipada pels agents a partir dels 59 anys amb 37 anys cotitzats. Madrenas, aleshores, va assegurar que la situació quedaria resolta abans de l'estiu del 2019» va explicar la portaveu socialista, Sílvia Paneque, que va afegit que «la situació lluny d'estar controlada, és molt més dolenta».

El PSC creu que «el problema de seguretat a Girona sempre ha estat que no existeix cap mena de planificació ni voluntat real de convertir l'ordre en una prioritat de ciutat».

Paneque va apuntar que «no només cal cobrir les baixes per jubilació o excedències, és absolutament necessari una ampliació neta de la plantilla fins a arribar als 170 agents, que seria allò recomanat per una ciutat de la nostra dimensió. I fer allò bàsic que és cobrir les places». Des del PSC es va apuntar que «fa dies que la desorientació del govern en seguretat és evident: sancions simbòliques, buscar zones per fer 'botellons' o declaracions creuades amb els mossos d'esquadra, que deterioren la imatge de bona coordinació. Mentre això passa, la situació a diferents zones de la ciutat és dolenta en majúscules».

Pel que fa a Ciutadans (Cs), el seu portaveu, Daniel Pamplona, ha proposat alliberar la Policia Municipal de tasques administratives d'oficina com ara la recopilació de dades, l'elaboració d'estadístiques i informes per a «poder destinar més personal al patrullatge de carrers». «Tenim molts tècnics a l'ajuntament que poden fer les tasques administratives però només els agents de policia poden vigilar els carrers», va apuntar. Pamplona creu que caldria actuar amb urgència «perquè estem veient com la inseguretat empitjora cada dia i una ciutat de 100.000 habitants com Girona no pot tenir un patrullatge de mínims a la nit, per exemple».

La proposta del regidor neix de «la necessitat de reforçar la seguretat al carrer» i després d'observar que la incorporació de nous agents «bàsicament serveix per a pal·liar les nombroses baixes per jubilació però no incrementa el volum de plantilla».