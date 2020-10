Sant Julià de Ramis commemora l'1-O amb una consulta popular

Els veïns de Sant Julià de Ramis han tornat aquest dijous al pavelló poliesportiu on fa tres anys no van poder votar pel referèndum a causa de les càrregues policials. Ho han fet per participar en una consulta popular i decidir si volen que una plaça es digui de la República o de la Monarquia.

El pavelló s'ha obert a les quatre de la tarda i les votacions s'allarguen fins a les vuit del vespre. Des de primera hora, els veïns han anat arribant amb comptagotes per evitar aglomeracions. Alguns d'ells han recordat amb emoció la jornada del 2017. Una de les veïnes, l'Estela, ha assegurat que "les ferides estan més obertes que mai" ja que encara hi ha una causa judicial oberta per reparar "els danys que van causar".