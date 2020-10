Un violador accepta 13 anys i mig de presó per una agressió sexual a una menor

Un violador reincident ha acceptat 13 anys, 6 mesos i 1 dia de presó per agredir sexualment una menor de 13 anys a Girona el dia de Sant Joan de l'any passat. Al judici, celebrat ahir a l'Audiència de Girona, Edwin Enrique Granda va reconèixer que va seguir la menor pel carrer i la va abordar quan entrava a casa seva, i la va violar. Serà la tercera condemna per delictes sexuals. L'any 2011 el van condemnar per violar una noia durant les Fires de Girona del 2009 i el desembre passat per fer tocaments a una nena de 6 anys. Encara té un altre judici pendent per agredir sexualment una noia amb discapacitat intel·lectual.

El cas va arribar a judici dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona. El violador reincident s'enfrontava inicialment a 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys amb una agreujant de reincidència. Com que ha reconegut els fets, la Fiscalia, l'acusació particular i la defensa han sol·licitat al final del judici una condemna de 13 anys, 6 mesos i 1 dia. També demanen que no es pugui apropar ni comunicar-se amb la víctima durant 18 anys, 6 mesos i 1 dia.

La declaració del violador reincident va ser molt breu i es va limitar a reconèixer íntegrament el relat de fets de la Fiscalia. Així, va admetre que el matí del 24 de juny del 2019, mentre anava amb bicicleta pel barri de Santa Eugènia, es va creuar amb la víctima pel carrer i després d'increpar-la dient-li «guapa, te amo, vamos al río» la va començar a seguir. La menor, de 13 anys, va aconseguir arribar fins a l'edifici de casa seva però l'acusat, de 30 anys, la va abordar per l'esquena, la va empènyer i va entrar a l'edifici. Un cop dins, va subjectar la víctima amb força perquè no s'escapés i li va tapar la boca per evitar que cridés. Aleshores, la va fer pujar al replà del primer pis, on la va violar.

La víctima va declarar a porta tancada i sense confrontació visual amb l'acusat. Els agents dels Mossos d'Esquadra que van assumir el cas han concretat que la menor va identificar l'acusat tant en fotografies com a la roda de reconeixement, va ser capaç de descriure'l perquè en fessin un retrat robot i va detallar un tatuatge de l'agressor. A l'informe, la fiscal ha apuntat que la declaració de la menor al llarg del procediment ha estat «persistent i contundent» i que, a banda del reconeixement dels fets per part d'Edwin Enrique Granda, hi ha suficients proves per fonamentar la sentència condemnatòria que sol·liciten les parts.