L'acció «Truca a la porta», en marxa per detectar casos de soledat en gent gran

Per fer front al problema de la soledat que viu molta gent gran, agreujat amb la pandèmia, ahir es va presentar la campanya «Truca a la porta» a l'EspaiCaixa a Girona. L'objectiu d'aquesta nova acció és sensibilitzar els ciutadans perquè s'involucrin a l'hora de detectar possibles situacions de soledat en la gent gran, i enfortint vincles amb el seu entorn. La campanya, que estarà activa durant l'octubre a la ciutat, s'inclou dins el programa «Sempre Acompanyats», que promou de forma conjunta l'Ajuntament de Girona, la Fundació La Caixa i la Creu Roja, i que treballa amb voluntaris per «empoderar» les persones que pateixen aquest problema.

Així, a través de la campanya «Truca a la porta» es demana «la col·laboració de la ciutadania» per localitzar aquests casos, segons va explicar Núria Pi, regidora de Drets Socials i Cooperació, a l'acte de presentació. «La solitud és molt dolenta, i en el cas de la gent gran sempre ens estan parlant d'una solitud no volguda que pot acabar en una depressió i un aïllament», advertia Pi. D'aquesta forma, «si en el teu bloc saps que hi ha una persona gran, puguis trucar-li a la porta per saber si està bé», va dir la regidora. Segons Pi, des dels serveis socials no arriben a tots els casos perquè «si no se'ns notifiquen aquestes situacions no sabem si tenen xarxa o no al seu voltant», i per això va posar en valor la iniciativa. Des de «Truca a la porta» han habilitat un telèfon tant per participar-hi com per informar d'una possible situació de soledat (900 223 040).

Qui ja està col·laborant amb el programa són els comerços, que la regidora manifestava que «són els detectors més grans que tenim» si sospiten d'algun cas. «No cal que hi hagi una família al darrere si no pot ser-hi. El mateix barri pot crear aquesta xarxa», va defensar la regidora, que considera que «una de les coses que ens ha ensenyat la covid ha estat les xarxes comunitàries que s'han creat de manera informal per ajudar a tota la gent del barri».



La pandèmia agreuja la situació

Justament la covid-19 ha agreujat una situació de soledat que ja era present a la vida de moltes persones grans. Segons explicava Verònica Hortas, una de les coordinadores de l'equip d'intervenció de «Sempre Acompanyats», «la pandèmia ha posat en relleu la situació d'aïllament de les persones grans». Tant des de l'Ajuntament com des del programa trucaven a la gent gran, i es trobaven que, a més de demanar-los coses concretes com fer la compra o anar a la farmàcia, «moltes vegades tenien necessitat de compartir aquella situació que els feia por, ser escoltats», va apuntar Hortas. En aquell temps van promoure activitats entre els seus usuaris per mantenir-los socialment actius i «fomentar el sentiment que no estan sols». També van detectar una bretxa digital en la que ja estan treballant, per «apropar les noves tecnologies a les persones grans però també al seu entorn més immediat», va dir Hortas.



7 anys de «Sempre acompanyats»

El programa «Sempre Acompanyats» està actiu des de 2013 a la capital gironina, una de les tres ciutats en què es va posar en marxa, amb Terrassa i Tortosa. En aquest temps ha atès 113 persones, 48 de les quals hi participen a dia d'avui, i treballen als barris de Mercadal, Barri Vell, Centre i Sant Narcís, en col·laboració amb 26 voluntaris i 15 entitats. El programa treballa perquè la pròpia gent gran «sigui un subjecte actiu i prengui responsabilitat en el seu envelliment», va exposar Hortas, però també vol enfortir el seu vincle amb la comunitat.

Hortas va avisar, però, que davant el canvi que ha portat la pandèmia de la covid-19, ara la seva prioritat és «intentar que aquesta nova era no tiri enrere tota la feina que hem anat fent de sociabilització i de millorar la vida de les persones en soledat».