El Museu del Cinema mou part de l'activitat educativa a les escoles

El Museu del Cinema de Girona ha adaptat les seves activitats educatives per poder fer-les des dels centres educatius, «sabent que aquest curs 2020-2021 serà difícil el desplaçament de l'alumnat als centres culturals», afirmen en un comunicat. El seu servei educatiu ha desenvolupat diverses propostes per a descobrir, des de l'aula, els espectacles audiovisuals que van fer possible el cinema, el cinema dels primers temps i els fonaments del llenguatge i la comunicació audiovisual, adaptades a les diferents etapes d'ensenyament. Per entrar als centres, seguiran tots els protocols.