Vistiplau als filtres definitius per acabar amb les pudors de la fàbrica Hinojosa

Una reunió recent entre representants de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, de la fàbrica paperera que té Hinojosa al municipi i la Generalitat va acabar amb el vistiplau dels filtres definitius, instal·lats a la fàbrica. Aquests elements es van substituir els filtres provisionals per col·locar els nous, preparats per detectar els episodis d'olor abans que arribin als veïns.

Aquesta és l'última intervenció prevista en el Pla de Gestió d'Olors i, a partir d'ara, es faran una sèrie de medicions per controlar que els filtres definitius funcionin perfectament, segons ha informat Ràdio Sarrià.

Durant la reunió, els tècnics de les tres parts van aprovar les obres dutes a terme a la fàbrica, i la substitució dels filtres provisionals pels definitius. L'alcalde, Narcís Fajula, pretén que aquest funcionament continuï i es pugui plasmar en un document durant aquest pròxim mes d'octubre.

S'espera que a la reunió del 26 d'octubre es pugui reafirmar que els nous filtres han millorat la qualitat de l'aire del municipi i la gestió d'olor funciona perfectament.

L'empresa porta quasi tres milions d'euros en inversions per reduir olors i sorolls. Unes intervencions que s'han anat implementant els darrers tres mesos i mig. Abans de l'estiu van cobrir totes les basses i tancs presents en les instal·lacions mitjançant dos sistemes: rentada química i biofiltració; la implantació d'un sistema estanc de descàrrega de fangs. També es va cobrir tota la zona de centrifugació. Quedava pendent la instal·lació d'un biofiltre per depurar l'aire de dins els tancs, que és el que s'ha col·locat fa poc. A l'estiu, provisionalment, es va fer una actuació temporal.

Els sorolls procedents de la planta paperera i, sobretot, les pudors que hi va haver en anteriors estius van provocar que es creés una plataforma ciutadana per exigir mesures contundents per posar fi a les molèsties. L'Ajuntament va interposar diverses sancions.