Els CDR cremen un ninot de Felip VI i dues banderes espanyoles a Girona per criticar el discurs del rei ara fa tres anys

Els CDR han cremat un ninot de Felip VI i una estructura feta de caixes de cartró on hi havia dues banderes espanyoles per criticar el discurs que va pronunciar el rei ara fa tres anys. L'acció s'ha fet a la plaça U d'Octubre de Girona, on s'han concentrat una seixantena de persones. A les diferents caixes, hi havia enganxats folis amb frases que va pronunciar el Borbó aquell 3-O. "Trencar la unitat d'Espanya i la sobirania nacional", "Deslleialtat" o "Han esquerdat els principis democràtics" n'eren algunes. Els CDR han llegit un manifest reiterant que "Catalunya no té rei" i criticant que, durant aquell discurs, Felip VI defensés la unitat de l'Estat i obviés "la brutal repressió" del dia del referèndum.

Els CDR han tornat a sortir al carrer per criticar el discurs que ara fa tres anys va pronunciar el rei. Va ser el mateix dia en què Catalunya va viure l'aturada de país i milers de persones van sortir al carrer –a Girona, fins a 60.000- per reivindicar l'1-O i protestar contra les càrregues policials.

L'acció s'ha convocat a la plaça U d'Octubre a quarts de vuit del vespre i hi han pres part una seixantena de persones. Els CDR han col·locat una estructura feta amb caixes de cartró, on hi havia clavades dues banderes espanyoles i que tenia enganxades diferents paraules que Felip VI va pronunciar aquell dia. Entre d'altres, "Conducta irresponsable" o "El meu compromís com a rei amb la unitat i la permanència d'Espanya".

Al davant de l'estructura, els CDR han posat un ninot, amb la cara de Felip VI i una corona i que duia les paraules "Visca Espanya! Visca el rei!" al pit. Representants dels CDR han llegit un breu manifest recordant que aquell 3 d'octubre Felip VI va defensar la unitat d'Espanya i va obviar "la brutal repressió" del dia del referèndum.

"Som aquí per dir que Catalunya no té rei!", han cridat els qui s'han concentrat a la plaça. Després, dos membres del CDR han calat foc a l'estructura mentre els qui hi havia a la plaça aplaudien. L'acció s'ha acabat cap a les vuit del vespre.



A Cassà de la Selva, porcs a la rotonda



Aquest dissabte, a Cassà de la Selva (Gironès) també han protestat contra el rei Felip VI i el discurs d'ara fa tres anys. A la rotonda que hi ha a la C-65, hi han aparegut palets amb una dotzena de caps de porc, d'on en sortien cartells amb paraules com 'Guàrdia Civil', 'Buch', 'De los Cobos', 'Policia nacional', 'Exèrcit espanyol', 'Borbons', 'PP', 'Vox' i 'Ciutadans'.

Enmig dels dos palets hi havia una estructura que representava una guillotina, amb un ninot decapitat –en aquest cas, el cap també era un porc- i adhesius on hi apareixia una corona tatxada. El muntatge ha aparegut a primera hora i a mig matí ja l'havien retirat.