Els disturbis per l'1-O acaben amb 24 contenidors cremats i dos detinguts

Girona ha perdut 47 contenidors en dues nits. Els disturbis protagonitzats per grups independentistes per commemorar l'1 d'octubre van acabar dijous a la nit amb la crema de 24 contenidors que havien fet servir com a barricades per enfrontar-se amb la policia pel centre de la ciutat després d'una convocatòria del CDR de Girona. Van quedar incendiades unitats al carrer Sèéquia, a la Gran Via de Jaume I o a l'avinguda Sant Francesc, entre d'altres.

Dos dies abans també van cremar-se 23 contenidors a Girona. Aquell dia hi havia hagut protestes per la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat. Les concentracions feia diverses hores que havien acabat però pocs minuts després de la mitjanit van cremar simultàniament contenidors a diferents barris de Girona (Devesa, les Pedreres i Montjuïc, per exemple) i en poblacions de l'àrea urbana (23 a Girona i 17 en altres poblacions). La policia està investigant quina va ser la motivació dels incendis. La reposició de contenidors costarà uns 40.000 euros, tenint en compte que cada unitat té un preu de 847 euros. L'Ajuntament ha informat que els anirà substituint a mesura que pugui anar-los adquirint.

La nit de dijous va acabar amb dues persones detingudes que van quedar en llibertat hores després a l'espera de ser citats pel jutjat. Inicialment només es tenia coneixement d'una persona detinguda que va quedar en llibertat l'endemà a primera hora del matí, però la policia Municipal va detenir una segona persona i ahir al matí la va traslladar a la comissaria dels Mossos.

La primera de les detencions va produir-se a quarts de deu de la nit, a l'encreuament de l'avinguda Sant Francesc amb Jaume I. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra el van arrestar per delictes de desordres públics i atemptat contra un agent de l'autoritat, segons va informar l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Va sortir de la comissaria a primera hora del matí.

En el segon dels casos, la Policia Municipal de Girona va arrestar el jove mentre calava foc a un contenidor. El noi, d'uns 20 anys, està en llibertat amb càrrecs i pendent que el citi el jutge a declarar perquè respongui per un delicte de desobediència i un altre de danys. Els fets van passar cap a les quatre de la nit. El detingut estava ajupit al costat d'un contenidor al carrer Pare Claret que fumejava i quan la policia li va cridar l'alto, va posar-se a córrer i es va resistir, segons va informar l'ACN. A la tarda es va convocar un acte de rebuda al seu poble, Verges.