El PSC de Girona denuncia que «el 72% de les inversions de 2019 no s'han executat»

El PSC de Girona considera que el govern municipal de la ciutat «no ha executat el 72% de les inversions que tenia previstes per al 2019». En un comunicat, els socialistes diuen que el pressupost de l'any passat «era de gairebé 170 milions d'euros» i les inversions previstes «eren de 28.606.170,52?, de les quals només se n'han portat a terme 7.998.565,41?», mentre que la resta s'ha «quedat en el calaix». Per contra, des de l'Ajuntament, la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, desmenteix aquestes dades i defensa que «estan fent trampes perquè parlen d'inversions acumulades d'altres anys», i que inclouen «projectes urbanístics que s'estan executant». Planas afirma que «en l'acumulacio total de les inversions hi ha una part que no s'executa perquè els projectes s'estan fent», i per això no es poden comptabilitzar com a acabats.

Des del PSC destaquen que «no s'han executat millores» com les del «carrer Barcelona, a la Punta del Pi, a la urbanització del Pla de Baix de Domeny, a la Central del Molí o al castell de Montjuïc, entre d'altres». La regidora socialista Bea Esporrín ho veu com una «falta absoluta d'acció política per executar els projectes anunciats i que no es porten a terme», i creu que, a conseqüència d'això «l'Ajuntament de Girona tindrà 6.025.117,05 ? més que l'any anterior en romanents, projectes que no s'han executat».

En el comunicat del PSC, s'assenyalen partides com la de «Foment indústria turística», que «tenia 281.250,15? i n'han quedat pendents d'executar 107.403,42». En canvi, la regidora d'Hisenda ha defensat que la inversió està en marxa, i que «quan s'executa parcialment és que ja s'hi està treballant».

Els socialistes també apunten altres partides, com la de «manteniment de jardins» on hi ha per executar 307.944,89?; el «Pla de Voreres», amb una partida de 248.706,53?, dels quals afirmen que no s'han executat 213.759,73?, «un 86% de la partida»; o la partida de «cobriment de pistes», en què quedarien sense executar 202.368,04? de 265.086,10?.

D'altra banda, tot i que consideren una cosa bona que el «Pla de Renovació d'Autobusos» s'hagi ampliat de 500.000? a 771.012,65?, declaren que «no s'ha implementat cap acció ni per tenir un millor transport públic de qualitat, ni més sostenible».

A banda de les inversions, des del PSC de Girona també afirmen que «el 98,5% del Pla Mobilitat i Seguretat Viària no s'ha fet», mentre sostenen que hi ha «projectes eternament endarrerits que s'haurien d'haver executat d'aquesta partida, però no s'ha fet res», com «els aparcaments dissuasius com el de l'Avellaneda o la millora de la Línia 6 del bus». Per un altre costat, el grup municipal socialista afirma que 1,6 milions d'euros previstos per «programes ocupacionals» tampoc no s'han executat. En aquest sentit, manifesten que «el foment de l'ocupació a la ciutat cau a mínims històrics aquest any, no només per haver anat retallant aquesta partida els últims anys, sinó també per no executar els diners que hi havia destinats de l'any anterior».



«Inversions acumulades»

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha desmentit aquestes dades, mantenint que les xifres fan referència a «inversions acumulades» d'altres anys i que incorporen projectes que s'executen en més d'un any, o d'altres que s'han acabat però els queda per enllestir la part administrativa. Justament, Planas defensa que l'any passat «va ser quan vam tenir una major execució de pressupost».