Queixes per uns contenidors a l'accés a l'escola Pericot

Mares i pares de l'escola Pericot de Girona han reclamat a l'Ajuntament que retirin els contenidors que hi ha a l'entrada del centre educatiu. Es tracta d'un dels nous accessos al recinte per permetre una entrada des de diferents punts per evitar contagis. Està al carrer d'Ullastret i molts cops els alumnes, mentre fan cua, han d'aguantar pudors o esquivar brossa que hi ha a terra. El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha explicat que van establir mesures per poder generar noves entrades als equipaments educatius i que estan adaptant els entorns. En aquest cas, cal recordar que es van retirar un conjunt d'aparcaments de cotxe i ara estan treballant amb Mobilitat i Girona + Neta per recol·locar els contenidors.