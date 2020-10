Els socis dels Manaies validen la candidatura de Francesc Xavier Serra

Els socis de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona, majors de 14 anys, estaven cridats a votar en les eleccions per escollir la nova junta directiva. En aquests comicis, només s'hi havia presentat una única candidatura, fet pel qual els 86 vots a favor registrats (3 en blanc i un en contra) van servir per validar la junta presidida per l'economista gironí Francesc Xavier Serra. Substitueix Narcís Reixach, que durant deu anys ha liderat l'entitat. Pel que fa a la vicepresidència, estarà ocupada per primer cop a la història de l'organització per una dona, Anna Sellabona, de 21 anys.

L'ideari de la nova junta principalment gira al voltant de cinc punts diferents: el foment de la diversitat generacional, social i de gènere de l'organització; una major participació i col·laboració amb la resta del teixit cultural i associatiu de la ciutat; la dinamització de les activitats pròpies per a tots els socis; la realització d'una comunicació.

La jornada de votació estava prevista inicialment per al mes de maig però es va haver d'ajornar a causa de la situació sanitària relacionada amb la covid-19 que vivia el país. Es va fer al claustre de l'església de Sant Lluc, el local dels Manaies, complint amb les mesures de seguretat sanitàries establertes.