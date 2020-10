Una promotora inverteix 1,8 milions per fer un hotel al cor del Barri Vell

La façana de l'edifici, amb un vehicle de les obres just al davant.

La façana de l'edifici, amb un vehicle de les obres just al davant. marc martí

Una promotora vol convertir un edifici catalogat al cor del Barri Vell de Girona en un establiment hoteler. La inversió prevista per executar la reforma supera els 1,8 milions d'euros i va a càrrec de la societat Immobiliària Vendoom Segle XXI, SL. L'edifici, la Casa Heras de Puig, està situat al número 4 del carrer Bonaventura Carreras Peralta i té dos pisos a més de la planta baixa.

Es tracta d'una de les finques que durant molts anys havia format part del recorregut de la mostra Temps de Flors per la bellesa del seu pati. El vial fa pujada i acaba reconvertit en el carrer de la Força un cop superada la plaça del Correu Vell.

La promotora ja ha obtingut el permís d'obres per fer un projecte, que haurà de seguir uns criteris molt exigents per respectar la protecció de l'edifici, que per exemple exigeix mantenir la façana de l'immoble.

Immobiliària gironina



De fet, aquests dies ja es poden veure operaris, vehicles i maquinària treballant en la reforma ja que l'autorització per iniciar els treballs es va rebre a finals de setembre. La immobiliària té la seva seu a Girona, es va crear l'any 2017, i l'administradora única és la societat Ma&St Mna Holding XXI SL, que es dedica a serveis de compra-venda i a la contractació de valors mobiliaris.

La finca data del segle XVII i a la planta baixa hi ha sis obertures, de les quals la que està al lateral de la dreta és una de petita que dona accés a una escaleta de veïns. A banda i banda de la porta, hi ha dues portes i dues finestres de llinda planera, segons consta a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Damunt cada porta hi ha una filera de balcons de llosana de pedra treballada, i que van reduint la mida en alçada. La façana té esgrafiats de pedres i un ràfec de rajoles i teules que s'uneix al Palau de Caramany.