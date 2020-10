Girona amplia els espais per a vianants en vuit centres educatius per garantir la distància de seguretat

L'Ajuntament de Girona ha ampliat els espais per a vianants en vuit centres educatius per garantir que es respecten les distàncies de seguretat i evitar així la propagació de la covid-19. La principal actuació ha consistit en eliminar aparcament davant de les escoles i instituts per evitar aglomeracions mitjançant la instal·lació de tanques 'new jerset'. L'ajuntament va actuar en diversos centres durant els mesos d'estiu abans de l'inici del curs escolar però un cop començades les classes les escoles i instituts els han fet arribar noves peticions.

En les darreres setmanes, s'ha actuat a l'Escola l'Escola Bressol l'Esquirol, a l'Escola Vedruna, a l'Escola Carme Auguet, al FEDAC Pont Major i als instituts Montilivi, Narcís Xifra i Carles Rahola. També s'ha fet una actuació al Centre Públic d'Educació Especial Palau, on s'ha ampliat la reserva d'espai per a la parada del bus.

A banda d'aquests centres, durant l'estiu es va actuar a l'Escola Bressol Cavall Fort i a les escoles Migdia, Joan Bruguera, Marta Mata, Pericot, Àgora i Balandrau. En total, s'han realitzat tasques a 15 centres educatius de la ciutat.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, assegura que continuaran "atents" a les demandes que els facin arribar els centres educatius per prioritzar, allà on sigui possible, els espais per a vianants.

El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha recordat també que les reformes formen part del paquet d'inversions de 100.000 euros que JxCat i ERC van pactar en l'àmbit escolar per aquest any. "Hi ha una nova realitat a la qual ens hem d'adaptar", assegura.

En aquest sentit, diu que "a banda de combatre la covid-19, les obres que s'han realitzat suposen un pas endavant en la millora de la seguretat viària de vianants i escolars al voltant dels centres educatius".